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МВД: происшествий и чрезвычайных ситуаций в День Победы не допущено

10 мая 2024 07:31
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Праздничные гулянья в честь Дня Победы прошли накануне в каждом уголке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больших и малых городах были организованы концерты, развлекательные мероприятия, реконструкции. Гостей принимали тематические локации, интерактивные зоны и выставки.

МВД: происшествий и чрезвычайных ситуаций в День Победы не допущено-1

Чтобы торжества прошли в спокойной обстановке, сотрудники МВД и внутренних войск несли службу в усиленном режиме. В преддверии 9 Мая правоохранители провели масштабную подготовительную работу: все места проведения праздничных мероприятий были предварительно осмотрены саперно-пиротехническими группами, оборудованы пропускными пунктами. Безопасность граждан и охрана общественного порядка в День Победы была обеспечена.

МВД: происшествий и чрезвычайных ситуаций в День Победы не допущено-4

Александр Байдун, начальник ОММ УОПП ГУВД Мингорисполкома:
Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, контролю за ситуацией на дороге. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено.

Помимо правоохранителей, дежурство на улицах городов несли спасатели и медики. Более 3,5 тысячи сотрудников МЧС и 120 единиц техники были готовы к ликвидации происшествий. А для оказания медицинской помощи только в Минске были выведены свыше 40 бригад скорой.

# День Победы # общество

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