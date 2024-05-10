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Сможет ли эффект плацебо вернуть с того света и есть ли лекарство от всех болезней?

10 мая 2024 10:05
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Лечение пустотой.

Сможет ли эффект плацебо вернуть с того света и есть ли лекарство от всех болезней?-1

Укол, сделанный на коридоре, укол, сделанный в процедурке, и укол, сделанный профессором – это три разных укола.

Или препарат от всех болезней.

Сможет ли эффект плацебо вернуть с того света и есть ли лекарство от всех болезней?-4

Если человеку сказать, что все будет хорошо, он будет настраиваться на это.

Как работает плацебо?

Сможет ли эффект плацебо вернуть с того света и есть ли лекарство от всех болезней?-7

Мы привыкли принимать таблетку, ждать от нее эффекта, поэтому мы и получаем плацебо-эффект.

И способно ли оно вытащить с того света?

Сможет ли эффект плацебо вернуть с того света и есть ли лекарство от всех болезней?-10

Я просто беру все таблетки, все смываю в унитаз и говорю: все, либо я умру, либо все это закончится.

«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 10 мая, в 18:45 на СТВ.

# Здоровье # общество

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