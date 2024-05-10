Сможет ли эффект плацебо вернуть с того света и есть ли лекарство от всех болезней?

Лечение пустотой.
Лечение пустотой.
Укол, сделанный на коридоре, укол, сделанный в процедурке, и укол, сделанный профессором – это три разных укола.
Или препарат от всех болезней.
Если человеку сказать, что все будет хорошо, он будет настраиваться на это.
Как работает плацебо?
Мы привыкли принимать таблетку, ждать от нее эффекта, поэтому мы и получаем плацебо-эффект.
И способно ли оно вытащить с того света?
Я просто беру все таблетки, все смываю в унитаз и говорю: все, либо я умру, либо все это закончится.
«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 10 мая, в 18:45 на СТВ.