Алёна Дзиодзина: «Сохранять мир – это способность независимых государств себя обеспечивать»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Говоря в Праздник Победы о мире, важно понимать, что спокойная жизнь в государствах – это, как правило, люди. Точно так же, как безопасность страны ложится на плечи конкретных личностей, за мирную жизнь обычно ответственен человек. В меньшей и большей степени, но тем не менее персонально каждый.
Наблюдая за рабочей неделей главы государства, мы можем услышать те основные тезисы, что в основном отвечают за мирную жизнь. В качестве главного фактора Президент отмечает способность конкретных людей быть рядом друг с другом, как и их готовность друг к другу прислушаться: «Мы научились лучше слышать друг друга. Ведь ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь», – подчеркнул Александр Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза в Москве, который он посетил на неделе. Находясь под давлением санкций и наряду с потребностью посторонних стран к поглощению, сохранить свою независимость зачастую сложно. Особенно, если пытаться сохранить себя и свою независимость в одиночку. В то время как в связке при способности к диалогу на равных, сохранить свою суверенность гораздо проще.
Алена Дзиодзина:
Главное – действовать вовремя и адекватно. Когда при этом контакт между странами и людьми остается хороший, то и скорость принятия важных и срочных решений, как правило, не заставит ждать. Ведь желая сохранить мир, порой приходится действовать быстро. В этом смысле возможность использовать цифровую подпись тоже бы со своей стороны упростило жизнь. Впрочем, и это вопрос договора представителей одних стран союза с другими. Тут, как мы понимаем, опять диалог.
В то же время сохранять мир – это способность независимых государств себя обеспечивать. То есть возможность создавать, продавать, покупать и, проговорив условия, отправлять на экспорт. Без людей и коммуникативных навыков это было бы невозможно. Тут мы снова приходим к президентскому тезису про связь способности слышать другого и сохранение мира в странах и их отношениях.
Расширение сферы полезных и конструктивных контактов – это, как правило, тоже о мире, как и способности представителей стран разговаривать. Поскольку при обоюдной готовности слышать, нащупывать общий курс для развития стран, объединять ресурсы, таланты, усилия – странам в итоге воздастся миром. Например, в этом смысле достаточно перспективны для Беларуси контакты с Африкой, Ближним Востоком, Россией. И, наверняка, еще новыми странами, что хотели бы жить в диалоге с миром.
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