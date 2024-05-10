Алёна Дзиодзина: «Сохранять мир – это способность независимых государств себя обеспечивать»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Говоря в Праздник Победы о мире, важно понимать, что спокойная жизнь в государствах – это, как правило, люди. Точно так же, как безопасность страны ложится на плечи конкретных личностей, за мирную жизнь обычно ответственен человек. В меньшей и большей степени, но тем не менее персонально каждый. Наблюдая за рабочей неделей главы государства, мы можем услышать те основные тезисы, что в основном отвечают за мирную жизнь. В качестве главного фактора Президент отмечает способность конкретных людей быть рядом друг с другом, как и их готовность друг к другу прислушаться: «Мы научились лучше слышать друг друга. Ведь ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь», – подчеркнул Александр Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза в Москве, который он посетил на неделе. Находясь под давлением санкций и наряду с потребностью посторонних стран к поглощению, сохранить свою независимость зачастую сложно. Особенно, если пытаться сохранить себя и свою независимость в одиночку. В то время как в связке при способности к диалогу на равных, сохранить свою суверенность гораздо проще.