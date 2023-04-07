«Поскользнулся и упал под колёса». Мама погибшего на работе тракториста рассказала, как профсоюзы помогли получить компенсацию

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Ох рано, встает охрана... труда. Но не всегда декламируемые правовые нормы исполняются своевременно, а иногда они и вовсе перечеркнуты трудовыми обстоятельствами и виражом судьбы.

Татьяна Демидович, мама погибшего Антона Демидовича:

В понедельник мы поехали, его забрали, привезли домой. В понедельник пахавалі, потому что у него была сильно раздроблена голова. Врачи сказали, чтобы не дотрагивались, потому что она развалится. Народу было очень много, конечно.

Сердце матери окаменело от боли, а в выплаканных глазах пустота. Ее младшего из пяти детей Антона не стало полтора года назад. Утро 18 сентября 2021-го для нее было и осталось в вечном моменте, когда сын был еще жив, улыбался и эхом в ушах стоит такое близкое и одновременно далекое «люблю». Татьяна Демидович:

«Антоша, вставай на работу». Он лежит, я опять: «Антоша, вставай на работу». Я говорю: «Все, беру воду» – открыла кран, иду с пустой кружкой. Он уже сидит: «Я уже устал». Я говорю: «Иди, пей кофе, ешь бутерброд». Встает, сразу: «Хочешь, я тебе спою?» Я говорю: «Иди, ешь. Спою…» Пошел, сел, поел. Кажется, пошел, тут из-за угла голова: «Мамочка, пока. Я тебя люблю».

Сестре Снежане он приходит во снах. Так же часто она приходит сюда – на место роковой случайности. На обочине его жизни крест и цветы, окутанные траурной лентой.

Сырки глазированные очень сильно любил, конфеты – все любил. Жизнерадостный был. Вот и сегодня она принесла то, что так любил брат, – сладости.

Ехал мой брат оттуда, вез навоз. Его тело нашли примерно здесь. Трактор уехал в ту сторону. Ехал с той стороны автобус с водителем. Увидел, что тело лежит на дороге, остановился и позвонил в РОВД. 18-летний Антон в колхозе «Фаличи» проработал несколько месяцев. Родные примечают: он буквально вырос на тракторе. С трех лет вместе с отцом, который тоже тракторист, колесил по нивным просторам, потому выбор профессии был предопределен. Отучился в слуцком колледже, экзамены и зачеты сдавал с легкостью. Татьяна Демидович:

Он только после колледжа пришел работать. Первый год он только начал работать. Приехал из военкомата и говорит: «Мама, ты знаешь, куда я пойду служить?» Я говорю: «Куда, сынок?» – «Я пойду на границу, чтобы к вам никто не лез». Как могла случиться такая трагедия?

Инна Атрощенко, директор ОАО «Агрофирма «Фаличи»:

Управляя трактором 1221, нарушил правила безопасности. Тем самым встал на подножку трактора, поправлял боковое стекло. Таким образом он поскользнулся и упал под колеса – это такая версия внутренних дел после расследования. Поэтому так все случилось – из-за неосторожности механизатора. Коллектив агропредприятия разделил скорбь с родными, помогли организовать похороны и траурный церемониал. Подключились и профсоюзы, в ситуации разбирались инспекторы. Изучив материалы дела, они констатировали несчастный случай.

Однако в агрофирме не все так гладко по технике безопасности, и это могло быть косвенной виной. Наниматель не спорил и, по рекомендации профсоюза, оказал материальную помощь родственникам погибшего механизатора.

Александр Мотуз, главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Подтверждена вина нанимателя в том, что, управляя трактором, тракторист на соблюдал требования безопасности. Была открыта дверка, и он попал под заднее колесо – в том плане, что смертельный случай. Техосмотр трактором был не пройден. Естественно, выпуск на линию неисправного трактора не допускается. Вина нанимателя, естественно, подтвердилась в этом случае. Отец обратился с заявлением в областной комитет профсоюза – оказать помощь по выплате материальной помощи. Инна Атрощенко:

По рекомендации профсоюзов, мы выплатили материальную помощь родителям в размере 17 480 белорусских рублей за несколько месяцев 2022 года.

Демидовичи получили матпомощь, из этих денег поставили памятник на кладбище и заказали ограду. Татьяна Демидович:

Они очень помогли. Они заказали нам кафе, напитки, закуски – все было за колхозный счет. Мы венки принесли. Директор была, замдиректора и инженер. Все приезжали, были на кладбище. Я писала заявление. По этому заявлению нам перечисляли деньги на карточку. Конечно, никакие финансы горю утраты не помогут. Но рука помощи – как поддержка в пропасти отчаяния, и профсоюзы здесь задают правовой тон.