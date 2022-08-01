«Численность медведя растёт». Почему краснокнижных животных становится больше и стоит ли на них открывать охоту?
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Алена Сырова, СТВ:
А правду говорят, что медведей у нас стало очень много?
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Это очень спорный такой вопрос.
Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
Не очень, но стало больше. Численность растет.
Алена Сырова:
Но не нужно ее еще регулировать? Я имею в виду по способам охоты.
Сергей Цебрук:
Мы обращались с инициативой, чтобы уже присвоить медведю такой же статус бинарный, как и зубру. Потому что есть у нас определенные районы (Городокский, Россонский районы), где численность его уже достаточно высокая, и он очень часто встречается на глаза людям.
Алена Сырова:
А почему растет популяция этих краснокнижных животных? Потому что мы так много внимания им уделяем? Потому что мы их вакцинируем?
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть это искусственное, ручное управление или мы создали такие условия, что они сами размножаются?
Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Все зависит от конкретного вида, от конкретной ситуации. Что касается медведя, его численность растет в принципе. Он больше идет к нам из России. Потому что в России охота открыта, но лимит на изъятие не осваивается, на медведя мало кто охотится, и численность растет. В свое время, в 1990-х, люди как-то активнее охотились на медведя. Сейчас охотников на медведя меньше стало. Знаете, как с бобром раньше было. Бобр у нас в Красной книге был, а сейчас бобр, пишут, приходят чуть ли не каждый месяц письма на изъятие бобра из населенных пунктов. Все меняется: меняются метеорологические условия, климат меняется, отношение человека меняется – факторов много. А что касается медведя, то здесь надо подходить более осторожно. Не так все просто. На самом деле медведь – крупное животное, хищник, опасное животное. И человеческая жизнь стоит, как бы мы ни хотели, на первом месте. Это 100 %. Но отрывать на него охоту, сразу выводить из Красной книги, наверное, будет несколько рискованно. Но факт остается фактом: численность медведя растет. Может быть, подходить, как я и говорил, конкретно к каждой популяции, к каждому региону взвешенно, а не грести все под одну гребенку. Давайте действовать профессионально.
Алена Сырова:
А численность охотников у нас растет?
Сергей Цебрук:
Снижается в связи с тем, что более возрастные охотники у нас. Но тем не менее молодежь тоже подтягивается, хотя это сложно. Мы проводим различные мероприятия, программы, курсы, но тем не менее поколение более компьютеризировано, и вытянуть их из компьютера на охоту достаточно сложно.
Кирилл Казаков:
Мы говорим, что, да, у нас могут создаваться заповедники для того, чтобы приезжать, смотреть, фотографировать – а-ля зоопарк, только на открытой местности.
Павел Гештовт:
Это вопрос экологического туризма, цели. Для каких целей мы используем популяцию? Если эта популяция предназначена для того, чтобы поддерживать какой-то баланс, чтобы у нас не было аварийности, не были повреждения в сельском, лесном хозяйствах, чтобы вопросы с заболеваниями контролировались, – там цели управления одни. Если же мы говорим, чтобы создавать популяции, чтобы люди могли ими понаслаждаться, – это уже другая цель. Как правило, она ставится на территории заповедников, национальных парков, где люди должны наблюдать дикую природу в естественной среде.
Кирилл Казаков:
На ваш взгляд, нынешние заповедники и парки свою функцию выполняют?
Павел Гештовт:
Знаете, по этому направлению было сделано много, но необходимо двигаться дальше. На мой взгляд, приезжать и видеть животных в вольерах в национальных парках – это уже кощунство. В национальных парках необходимо животных видеть в естественной среде обитания. Должны быть люди, которые должны это показывать. Тогда будет культура.
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