«Численность медведя растёт». Почему краснокнижных животных становится больше и стоит ли на них открывать охоту?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

А правду говорят, что медведей у нас стало очень много?

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это очень спорный такой вопрос.

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Не очень, но стало больше. Численность растет. Алена Сырова:

Но не нужно ее еще регулировать? Я имею в виду по способам охоты. Сергей Цебрук:

Мы обращались с инициативой, чтобы уже присвоить медведю такой же статус бинарный, как и зубру. Потому что есть у нас определенные районы (Городокский, Россонский районы), где численность его уже достаточно высокая, и он очень часто встречается на глаза людям. Алена Сырова:

А почему растет популяция этих краснокнижных животных? Потому что мы так много внимания им уделяем? Потому что мы их вакцинируем? Кирилл Казаков, СТВ:

То есть это искусственное, ручное управление или мы создали такие условия, что они сами размножаются?

Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Все зависит от конкретного вида, от конкретной ситуации. Что касается медведя, его численность растет в принципе. Он больше идет к нам из России. Потому что в России охота открыта, но лимит на изъятие не осваивается, на медведя мало кто охотится, и численность растет. В свое время, в 1990-х, люди как-то активнее охотились на медведя. Сейчас охотников на медведя меньше стало. Знаете, как с бобром раньше было. Бобр у нас в Красной книге был, а сейчас бобр, пишут, приходят чуть ли не каждый месяц письма на изъятие бобра из населенных пунктов. Все меняется: меняются метеорологические условия, климат меняется, отношение человека меняется – факторов много. А что касается медведя, то здесь надо подходить более осторожно. Не так все просто. На самом деле медведь – крупное животное, хищник, опасное животное. И человеческая жизнь стоит, как бы мы ни хотели, на первом месте. Это 100 %. Но отрывать на него охоту, сразу выводить из Красной книги, наверное, будет несколько рискованно. Но факт остается фактом: численность медведя растет. Может быть, подходить, как я и говорил, конкретно к каждой популяции, к каждому региону взвешенно, а не грести все под одну гребенку. Давайте действовать профессионально.