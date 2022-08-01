Прямой эфир

«Обмен опытом, обмен преподавателями». Ректор Полоцкого университета рассказал о планах

01 августа 2022 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обмен опытом, обмен преподавателями». Ректор Полоцкого университета рассказал о планах-1

Новый руководитель вуза уже едет с определенным бэкграундом и пакетом предложений. Во-первых, Гродненский и Полоцкие университеты объединяют немало проектов. Во-вторых, само время диктует развитие новых компетенций.

«Обмен опытом, обмен преподавателями». Ректор Полоцкого университета рассказал о планах-4

Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета:
Это в первую очередь компетенции, связанные с нефтепереработкой, нефтедобычей. Тот уникальный набор специальностей, который у нас как раз сконцентрирован в Полоцком университете. Также отметить школу по архитектуре, школу по промышленному и гражданскому строительству – это опять же направления, которые зародились, зарождаются и, могу сказать, что те научные направления, которые сложились в Гродненском университете – это как раз тесная связь, обмен опытом, обмен преподавателями с Полоцким университетом.

Читайте также:

«Очень надеюсь, что вы не подведете». Лукашенко напутствовал нового министра лесного хозяйства

«Это родное, дружественное нам государство». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом в России

Александр Лукашенко: наше счастье, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Юрий Романовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С 1 октября охотники уже вздохнут». Какова ситуация с заболеваемостью диких животных в Беларуси?
01 августа 2022 18:35

«С 1 октября охотники уже вздохнут». Какова ситуация с заболеваемостью диких животных в Беларуси?

Почему колбаса из зубрятины – это нормально даже по законам Красной книги?
01 августа 2022 18:34

Почему колбаса из зубрятины – это нормально даже по законам Красной книги?

Какая главная задача ветеринара? Ответил декан Витебской государственной академии ветеринарной медицины
01 августа 2022 18:31

Какая главная задача ветеринара? Ответил декан Витебской государственной академии ветеринарной медицины