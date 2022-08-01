«Обмен опытом, обмен преподавателями». Ректор Полоцкого университета рассказал о планах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета:

Это в первую очередь компетенции, связанные с нефтепереработкой, нефтедобычей. Тот уникальный набор специальностей, который у нас как раз сконцентрирован в Полоцком университете. Также отметить школу по архитектуре, школу по промышленному и гражданскому строительству – это опять же направления, которые зародились, зарождаются и, могу сказать, что те научные направления, которые сложились в Гродненском университете – это как раз тесная связь, обмен опытом, обмен преподавателями с Полоцким университетом.

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