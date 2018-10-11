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Осенние посадки: что, как и когда

11 октября 2018 11:22
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Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» – Сергей Ермолич.

«Дерево начинает уходить в покой»: в каком месяце лучше высаживать саженцы осенью?

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Как правильно сажать деревья и кустарники осенью?

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# Приусадебные участки # общество # Сергей Ермолич

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