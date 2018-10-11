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Как осенью защитить саженцы от вредителей?

11 октября 2018 11:54
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Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» – Сергей Ермолич.

Как защитить саженцы от вредителей?

Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:
Основные принципы защиты саженца именно в осенний период это садовая побелка. Существует целая гамма красок, которая содержит в себе множество каких-нибудь добавлений от болезней, от вредителей, от зайцев. И зайцы есть не будут осенью, если вы покрасите, и вредители под кору не спрячутся, снижен фон именно возбудителей заболевания. До побелки желательно убрать все повреждённые плоды, которые повредились или начали болеть, из-под крон и из самого дерева убрать.

Осенние посадки: что, как и когда

# Приусадебные участки # Сергей Ермолич # Фотофакт # Дача

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