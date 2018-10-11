Почему обязательно нужно убирать опавшие яблоки с участка?

Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» – Сергей Ермолич.

Почему нужно убирать опавшие яблоки?

Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

До побелки желательно убрать все повреждённые плоды, которые повредились или начали болеть, из-под крон и из самого дерева убрать. Гнилые яблоки лучше убрать в компостную яму, они там перегниют с другими остатками и будет от них больше пользы, нежели они останутся под деревом, и потом в процессе вегетации начнут распределять свои споры, от которых будут заражаться другие деревья.

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