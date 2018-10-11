В Беларуси объявлен конкурс молодёжных IT-проектов: кто может участвовать?

В стране стартовал прием заявок на конкурс молодёжных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь – Павел Лис.

Кто может участвовать в конкурсе? Что для этого нужно сделать?

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:

У нас в этом году решено было сделать номинацию для школ, именно среди школьников, номинацию среди колледжей. Должны быть либо приложения, направленные на решение проблем, которые есть в колледже, с помощью информационных мобильных технологий, либо это должны быть обучающиеся из средних специальных учреждений образования. И номинация для студентов, она у нас обычно самая мощная, но и в предыдущих двух у нас есть самородки, которые удивляют.