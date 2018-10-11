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В Беларуси объявлен конкурс молодёжных IT-проектов: кто может участвовать?

11 октября 2018 09:02
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В стране стартовал прием заявок на конкурс молодёжных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь – Павел Лис.

Кто может участвовать в конкурсе? Что для этого нужно сделать?

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:
У нас в этом году решено было сделать номинацию для школ, именно среди школьников, номинацию среди колледжей. Должны быть либо приложения, направленные на решение проблем, которые есть в колледже, с помощью информационных мобильных технологий, либо это должны быть обучающиеся из средних специальных учреждений образования. И номинация для студентов, она у нас обычно самая мощная, но и в предыдущих двух у нас есть самородки, которые удивляют.

В Беларуси объявлен конкурс молодёжных IT-проектов: кто может участвовать?-1

Когда вы назовёте имена победителей?

Павел Лис:
Имена победителей мы постараемся назвать 30 ноября на нашем форуме, он как раз в финальный день будет проходить, третий день форума. Но могу вас обмануть и назвать имена через день позже, потому что в прошлом году 4 часа финала превратились в 9 часов. Ограничение в три минуты презентации не выполнил практически никто, ограничение в 5-7 минут вопросов не выполнил никто.

В Беларуси объявлен конкурс молодёжных IT-проектов: кто может участвовать?-4

Для чего был задуман подобный конкурс? С какими приложениями выиграли в прошлом году? Как будет проходить конкурс?  Подробности – в видеоматериале.

# Конкурс # общество # Павел Лис # Фотофакт

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