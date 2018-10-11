Как правильно сажать деревья и кустарники осенью?

Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» – Сергей Ермолич.

Как правильно сажать деревья осенью?

Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

Если для приусадебного участка, то, как обычно, делается стандартная посадочная яма – это 60 на 60 см, достаётся оттуда грунт и заправляется минеральным удобрением: фосфор, калий. Добавляется торф, который перемешивается с землей и опускается туда саженец. Самое главное – не забыть то, что место прививки, откуда идет сорт, сверху должен быть над почвой выше минимум пяти сантиметров, потому что если мы полностью заглубим, то потом, со временем, верхняя часть перейдёт на собственный корм и потеряется само свойство сорта.

Осенние посадки: что, как и когда