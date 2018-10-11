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«Дерево начинает уходить в покой»: в каком месяце лучше высаживать саженцы осенью?

11 октября 2018 11:51
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Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» – Сергей Ермолич.

Когда лучше сажать осенью?

Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:
Сроки посадки наилучшие – это конец октября-начало ноября, потому что этот период растянутый, потому что осень от осени отличается. И главный показатель – то, что дерево или кустарник должен быть вызревшим. Это показатель того, что листья начинают осыпаться, верхушка кустарника либо дерева уже вызревшая, и дерево начинает уходить в покой, потому что если посадить раньше, если верхушка будет с листьями или там зелёного цвета, не коричневого, то она просто в зимний период вымерзнет.

Осенние посадки: что, как и когда

# Приусадебные участки # общество # Сергей Ермолич # Фотофакт # Дача

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