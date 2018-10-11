Какие деревья и кустарники можно высаживать осенью?

Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» – Сергей Ермолич.

Что нужно сажать осенью?

Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

Вся посадка, которая производится именно осенью, желательно только для семечковых культур. Таких, как яблоня и груша. Потому что для косточковых – это такие, как вишня, черешня, персик, абрикос – желательно высаживать весной. Эти культуры, всё-таки, теплолюбивые. И хоть в наших условиях они адаптированы, но нужно им дать шанс лучше прижиться, и высадить весной. А культуры такие, как яблоня и груша, желательно высаживать осенью. Смородину и малину можно осенью высаживать, они зимостойкие культуры.

Осенние посадки: что, как и когда