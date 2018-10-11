«Они должны делать всё быстро и качественно»: как готовятся будущие столяры к международному конкурсу «Worldskills»?

В этой мастерской работа не останавливается ни на минуту. Здесь пилят, фрезеруют и строгают 24 часа в сутки семь дней в неделю, а все потому, что готовят будущих победителей к международному конкурсу «Worldskills».

Так, ни со звонка, а со стука киянки по стамеске и звука шлифовальной машины, начинается каждое утро учащихся Минского государственного профессионального лицея №5 транспортного строительства. Под руководством опытного мастера ребята постигают азы обработки древесины и изготовления мебели. Столярное дело они выбрали делом всей жизни. Дмитрий Растюшевский, мастер производственного обучения:

Сейчас эти ребята вошли в состав команды к международным соревнованиям, которые пройдут в Казани в 2019 году. Тренируемся, выполняем задания, отрабатываем навыки, чтобы быть профессионалами своего дела.

Чемпионат рабочих профессий проходит раз в два года. Беларусь не так давно присоединилась – наши ремесленники заявили о себе только в 2014 году. Здесь в учебном классе – два победителя национальных соревнований «Worldskills».

Владислав Гиль – бронзовый призёр в категории «столярное мастерство». А вот Юрий Находько получил золотую медаль за 11 часов кропотливой работы по производству мебели. Юрий Находько:

Надо было изготовить на соревнованиях тумбочку с ящиком, на этой тумбочке контролировались размеры, качество изготовления, качество шипов.

Медаль оказалась у наших ребят, благодаря заслугам Дмитрия Растюшевского. Больше десяти лет Дмитрий Викторович ведет занятия у юных плотников, столяров и станочников, поднимая престиж рабочих специальностей. А сейчас ещё и готовит команду Республики Беларусь к состязанию в руках с рулеткой. Когда-то и сам начинал с кружка резьбы по дереву, а сегодня руководит самой настоящей кузницей мастеров. Уверен, что победить в будущем году у команды есть все шансы.

Дмитрий Растюшевский:

Должна быть на высоком уровне работа с электроинструментом и, естественно, психологическая подготовка. А для этого нужно перед большими соревнованиями где-то поучавствовать, постажироваться, чтобы посмотрели, как работают конкуренты. Они должны делать всё быстро и качественно. Нужно работать, работать и работать.