Что делать с саженцем, если пропустил срок посадки?

Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» – Сергей Ермолич.

Что делать, если пропустили правильный срок посадки?

Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

В замёрзшую землю, конечно, не рекомендовано высаживать, можно его просто прикопать. Получается, высаживается на глубину где-то 60 см под углом 45 градусов. И можно верхнюю часть засыпать землей, верхнюю часть можно уложить еловыми ветками, можно не укладывать, и это до весны.

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