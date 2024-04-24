Осенко: мы будем создавать комфортные условия для граждан – тогда внутренних угроз не будет

Во время жестких вызовов и угроз в адрес нашей страны, мы по-прежнему проводим исключительно миролюбивую политику. И стараемся сделать все, чтобы сохранить суверенитет государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геополитический интерес к Беларуси со стороны Запада исходит давно. Методы и технологии постоянно совершенствуются. Поэтому приходится работать на опережение. Расслабляться сейчас нельзя, утверждают делегаты Всебелорусского народного собрания.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Надо каждому на своем месте делать свою работу. На самом деле, мы будем создавать те комфортные условия, в которых будут жить наши граждане, и тогда внутренних угроз у нас сто процентов не будет. А с внешними угрозами уже справится глава государства и наш ВПК, и наше Министерство обороны. Самое главное – не допустить раздрая внутри страны. Когда мы едины, тогда за нами будет сила, тогда мы сохраним наше государство.

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