Дзермант: «Всё развитие, вся экономика будут ничем, если не будем в безопасности»

Во время жестких вызовов и угроз в адрес нашей страны, мы по-прежнему проводим исключительно миролюбивую политику. И стараемся сделать все, чтобы сохранить суверенитет государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геополитический интерес к Беларуси со стороны запада исходит давно. Методы и технологии постоянно совершенствуются. Поэтому приходится работать на опережение. Расслабляться сейчас нельзя, утверждают делегаты Всебелорусского народного собрания.

Алексей Дзермант, политолог, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Ситуация крайне тревожная вокруг нашей страны. Конфликты только разрастаются и пока не видно конца и края конфликту в Украине. Все это представляет для нас угрозу в плане безопасности. Мы справляемся, но, к сожалению, расслабляться никак нельзя. Это проблема номер один – Президент об этом сказал. Все развитие, вся экономика будут ничем, если не будем в безопасности.

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