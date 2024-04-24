Как блогеры должны платить налоги? Мнение того самого тиктокера-военкома

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть блогеры, у которых, давайте душой не кривить, подписчиков и просмотров больше, чем у государственных телевизионных каналов. И не только у нас, в России в том числе. В первую очередь очень многое зависит, что блогер доносит, какие вещи он доносит. Конечно же, за ним должен осуществляться контроль со стороны государства. Некоторые блогеры зарабатывают очень хорошие деньги. Если рассматривать это как работу, то он должен приравниваться к обычному гражданину, который платит налоги, в том числе и в государственную казну. Здесь необходимо узаконить это и установить правила игры.