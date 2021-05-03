Организатор автопробегов «За единую Беларусь!» о протестах: «Давайте признаем, что люди боялись»

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ни на каком этапе нельзя сравнивать то, что в Минске была определенная концентрация силы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

И то, что происходило в областях и регионах. Лилия Ананич:

Я депутат конкретного округа. Это целый сельский Борисовский округ и пол-Борисова. Извините, всегда все работали – заводы, колхозы, фирмы. Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Самая популярная фраза на первых этапах автопробегов была от людей, которые смотрели и говорили: «Ничего себе! А я думал, я один голосовал за Президента». Проблема молчаливого большинства, когда ты боишься подойти к соседу и спросить: ты вот этих ребят поддерживаешь или вот этих? Потому что все боятся. Я считаю, что наше самое большое достижение на этом этапе – то, что мы смогли убрать какой-то страх. Когда люди увидели, что есть противодействие, сила, которая бунтует, бушует и громит улицы, а противодействия нет. Да, есть силовики, которые ограничивают. Но люди увидели, что есть сила, которая готова противостоять.

Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Вы в этом вопросе не совсем правы. Объясню почему. Страха не было. Сергей Рачковский:

Я с вами не соглашусь. Николай Бузин:

Я попытаюсь объяснить. Когда мы шли на избирательные участки, мы были уверены, что 70-80 % проголосуют за Президента, за ту страну, которая есть. Но были те, которые наоборот пытались все это повернуть. Люди, которые знали, что он проголосовал за Президента, им не надо об этом говорить. Я иду с супругой, соседями – я голосовал за государство. Кирилл Казаков:

Не 3 %, как говорили.