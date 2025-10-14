Германия выделила на закупку новых вооружений 7,5 млрд евро

Министерство обороны уже решило, на что потратить внушительную сумму. Почти половина пойдет на приобретение около 300 разведывательных броневиков. Планируется, что армия получит их в ближайшие два года. Еще 400 миллионов евро направят на закупку крупной партии американских ракет для системы ПВО. Теперь аппетиты Бундесвера должен удовлетворить парламент. Свою резолюцию оставит Бюджетный комитет Бундестага. Депутаты рассмотрят финансово-военный вопрос уже 15 октября на заседании. Однако это больше формальная процедура. Эксперты не сомневаются, что документ будет согласован.