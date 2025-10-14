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Германия выделила на закупку новых вооружений 7,5 млрд евро

14 октября 2025 07:20
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Страны НАТО продолжают вооружаться. Так, Германия на закупку новой техники и боеприпасов решила выделить 7,5 миллиарда евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия выделила на закупку новых вооружений 7,5 млрд евро-2

Министерство обороны уже решило, на что потратить внушительную сумму. Почти половина пойдет на приобретение около 300 разведывательных броневиков. Планируется, что армия получит их в ближайшие два года. Еще 400 миллионов евро направят на закупку крупной партии американских ракет для системы ПВО. Теперь аппетиты Бундесвера должен удовлетворить парламент. Свою резолюцию оставит Бюджетный комитет Бундестага. Депутаты рассмотрят финансово-военный вопрос уже 15 октября на заседании. Однако это больше формальная процедура. Эксперты не сомневаются, что документ будет согласован. 

# Германия # НАТО

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