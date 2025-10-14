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Опрос: только 34% поляков верят, что могут влиять на положение дел в стране

14 октября 2025 07:53
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В польском обществе растет пессимизм. Об этом говорят результаты последнего опроса, проведенного национальным институтом изучения общественного мнения. Люди теряют веру в то, что могут как то влиять на положение дел в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: только 34% поляков верят, что могут влиять на положение дел в стране-2

В том, что они имеют право голоса в решении политических и экономических проблем – считают лишь 34 % жителей Польши. Хотя после парламентских выборов в ноябре 2023-го настроение поляков было более оптимистичным. Тогда в чувство собственной значимости для государства верили больше половины населения – 54 % опрошенных. Однако все те проблемы, с которыми пришлось столкнуться в последующем, принесли лишь разочарование. Растущие цены, массовые сокращения на предприятиях привели к тому, что количество людей неуверенных в завтрашнем дне постоянно растет. Согласно опросу самый большой процент среди тех, кто не верит в то, что что-то значит для государства, это пенсионеры. 

# Опрос # Польша

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