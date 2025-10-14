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Белорусская делегация принимает участие в Глобальном женском Саммите в Пекине

14 октября 2025 07:51
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Белорусская делегация принимает участие в Глобальном женском Саммите в Пекине. Он открылся накануне с участием лидера Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация принимает участие в Глобальном женском Саммите в Пекине-2

Для активисток Белорусского союза женщин это отличная площадка для укрепления связей с единомышленницами. На Саммите уже заявлено о новых шагах по устранению бедности, противостоянию насилия и дискриминации, содействию проектам, которые помогают женщинам занимать лидирующие позиции. Саммит, собравший представительниц более 150 стран, проходит в год 30-летия Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин, когда и была принята Пекинская декларация. Стоит отметить, что подходы к роли женщин и поддержка женского лидерства на государственном уровне у Беларуси и Китая достаточно схожи. 

# Белоруский союз женщин

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