Белорусская делегация принимает участие в Глобальном женском Саммите в Пекине

Для активисток Белорусского союза женщин это отличная площадка для укрепления связей с единомышленницами. На Саммите уже заявлено о новых шагах по устранению бедности, противостоянию насилия и дискриминации, содействию проектам, которые помогают женщинам занимать лидирующие позиции. Саммит, собравший представительниц более 150 стран, проходит в год 30-летия Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин, когда и была принята Пекинская декларация. Стоит отметить, что подходы к роли женщин и поддержка женского лидерства на государственном уровне у Беларуси и Китая достаточно схожи.