«Суперплохая фотография»: Трампу не понравилось его фото на обложке Times

Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство фотографией на обложке журнала Time, посвященной роли в прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, снимок, сделанный снизу, исказил его внешность, а над головой появилась странная корона. Несмотря на критику изображения, он отметил, что статья получилась неплохой.

Согласно мирному соглашению, ХАМАС освободил 20 заложников, удерживаемых с октября 2023 года, а Израиль освободил более 1700 заключенных из Газы и 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения.

Это был первый этап предложенного Трампом плана, который предусматривает прекращение огня, освобождение заложников и передачу контроля над Газой технократическим властям под международный контроль.

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