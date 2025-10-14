В Греции началась общенациональная забастовка

В Греции общенациональная забастовка остановила жизнь в стране. Миллионы людей по призыву профсоюзов не вышли на работу, протестуя против намерения властей принять законопроект о 13-часовом рабочем дне и требуя улучшения условий труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В утренний час пик во всех крупных городах не ходит общественный транспорт, остановились поезда и пригородные электрички. Прервано паромное сообщение. Задерживается отплытие круизных лайнеров. Одновременно с этим пройдут многочисленные демонстрации и марши с требованием отозвать законопроект. По мнению организаторов стачки, правительство вместо того, чтобы поддерживать работников и расширять сектор госуслуг, предпочитает законодательно закреплять изнуряющий рабочий день и подавляет акции протеста на рабочих местах. 1 октября в Греции уже проходила суточная забастовка, тогда не работали многие организации государственного и частного сектора, был закрыт ряд учебных заведений.