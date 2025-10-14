В храмах Беларуси празднуют Покров Пресвятой Богородицы

14 октября празднуется Покров Пресвятой Богородицы. В православных церквях молятся Божией Матери, которая в 910 году явила чудо: укрыла своим покровом и спасла верующих Константинопольского храма, который был осажден сарацинами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным смыслом праздника является вера в то, что Царица Небесная простирает свой духовный покров над всеми верующими, защищая их от всякого зла. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храмах и монастырях Беларуси будут совершены молебны о благополучии в семьях и сохранении мира на белорусской земле. Ну а в храме Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Вейно сегодня двойной праздник.

Протоиерей Николай Остапчук, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Вейно:

Покровский храм в агрогородке Вейно имеет очень древнюю историю. В нем, слава Богу, постоянно совершалась молитва. Он никогда не закрывался даже в советские времена. В нем очень находится много икон почитаемых. Как и о любом храме, нужно говорить об источнике духовных богатств.

С сегодняшним праздником связано множество народных традиций, которые в определенной степени переплетаются с церковными.