Спасатели Витебской области оказали помощь 60 ветеранам и одиноким пенсионерам

Хороших поступков много не бывает. Уверены участники республиканского марафона «101 добро». И решили поддержать ветеранов и одиноких пенсионеров. Представители молодежной общественной организации спасателей-пожарных помогают пожилым людям в решении бытовых вопросов. Только в Витебской области заботой и вниманием окружили 60 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС: В агрогородке Адаменки Лиозненского района двум пожилым женщинам спасатели и юные спасатели помогли в наведении порядка на придомовой территории. А в Сенненском районе 95-летней женщине помогли вместе с взаимодействием с социальной службы и в установке автономного пожарного извещателя.

Среди тех, кто оказался во внимании – Мария Базарова. К ней на помощь пришел трудовой десант из юных спасателей-учащихся 15-й школы Витебска. Ребята побелили печь, навели порядок в огороде, собрали урожай овощей и фруктов.

Мария Базарова, жительница Витебска: Я обратилась после операции, у меня была катаракта. Вот сделали, и месяц мне надо очень остерегаться, чтобы не застудить, тяжелое не поднимать. Молодежь сделала. Большое им спасибо на все 100 %.

Софья Петрашко, учащаяся средней школы №15 имени М.Я. Чуманихиной:

Я очень люблю помогать людям. Я считаю, что очень важно уметь протянуть руку помощи нуждающимся.

Помимо решения бытовых вопросов, юные спасатели под контролем сотрудников МЧС устанавливают пожарные извещатели и проводят профилактическую работу по предупреждению пожаров.