Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в Техасе

Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Техасе. Трагедия произошла в городе Форт-Уэрт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летательный аппарат, не долетев до аэропорта несколько километров, рухнул на автостоянку. Вспыхнул крупный пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели быстро потушили пламя. В результате, полностью уничтожено несколько машин. По счастливой случайности, на земле никто не погиб. Жертвами крушения стали пилот и пассажир самолета. Причины катастрофы расследуются.