Определить совместные права и обязанности. Что даёт брачный договор?
Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
С точки зрения права, конечно же, как мне кажется, лучше взять и договориться на берегу, со своим партнером, так сказать, расставить точки над i. Такой вопрос: с точки зрения морали, каких-то человеческих факторов это возможно сделать, но как? Любящие люди, которые собрались пожениться. Они давно знакомы друг с другом. Они ставят уже изначально какие-то условия друг перед другом. Нормально ли это? То есть у них уже изначально по факту возникает какое-то недоверие. Снежана, как вы считаете, это нормально в нашем обществе?
Снежана Бахорина, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Я считаю, что несколько это крайняя точка зрения, которая, по моему мнению, не верна. Не надо рассматривать брачный договор как вопрос доверия либо недоверия супруга к супругу. Это всего лишь инструмент, который позволяет супругам определить совместные права, обязанности и изменить режим общей совместной собственности.
Допустим, вы женитесь. У вас есть некий родительский дом, который вы получили в дар, например, или по наследству. По общему правилу это не является совместно нажитым имуществом. Но вы в период брака проводите огромные улучшения, допустим, однокомнатный дом стал коттеджем огромным. С точки зрения законодательства супруга уже при существенном увеличении стоимости, объема этого помещения может претендовать уже на половину и признания, соответственно, его совместно нажитым. В брачном договоре вы можете этот вопрос нивелировать и указать, что при любом раскладе, в случае расторжения брака, этот дом мой. То же самое касаемо любого имущества, которое вы нажили в период брака. Допустим, у вас три квартиры. Вы хотите, чтобы две было у жены, одна – у мужа, а не по одной второй в каждой. Вы также это можете описать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
С точки зрения мужчины это выгодно. С точки зрения женщины? Я представляю: выхожу замуж за мужчину. Я понимаю, что буду ему рожать детей, естественно, мы будем что-то улучшать в доме, пусть в его доме. Что в случае развода это его дом, я ни на что не претендую и мои дети остаются на улице? Это же тоже неправильно.
Снежана Бахорина:
Это же как пример. Если вы так не хотите, так не делайте. Вы можете наоборот, что поскольку проведены улучшения, мы сделаем иначе.
Михаил Свито:
Иначе – это как?
Снежана Бахорина:
Вы можете снивелировать вопрос иным имуществом. Например, если у вас что-то есть другое, жене за счет иного имущества уравновесить долю либо дать ей немного больше.
Алеся Лакина:
Если не покупают в браке ничего, но ремонт делают постоянно, допустим?
Снежана Бахорина:
Можно изменить режим собственности согласно брачного договора. Договоритесь на берегу.
Михаил Свито:
Так может быть не нужно заключать брачный контракт, просто по-человечески сесть и договориться?
Снежана Бахорина:
Договоритесь. Сегодня я с вами договорюсь, а завтра скажу: «Я так не говорила». Я передумаю.
Алеся Лакина:
Это вообще нормально перед браком разговаривать о разводе? Сидеть и договариваться: «Если мы с тобой разведемся…»
Михаил Свито:
Современный мир, ничего не сделаешь.
Снежана Бахорина:
Вы говорите: разговаривать о разводе. Я бы сказала разговаривать про режим совместно нажитого имущества. Вы можете указать в том числе, что, допустим, квартира, приобретенная на имя супруги, будет являться ее единоличной собственностью – такое тоже можно.
Алеся Лакина:
В случае развода?
Снежана Бахорина:
Конечно. Если будете жить вместе – зачем?
Алеся Лакина:
То есть вы говорите о разводе сразу.
Снежана Бахорина:
Я говорю о режиме имущества после расторжения брака. Вы тогда в своем браке, с моей точки зрения и тех клиентов, которые были у меня, будете чувствовать себя более спокойно.
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