Определить совместные права и обязанности. Что даёт брачный договор?

Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

С точки зрения права, конечно же, как мне кажется, лучше взять и договориться на берегу, со своим партнером, так сказать, расставить точки над i. Такой вопрос: с точки зрения морали, каких-то человеческих факторов это возможно сделать, но как? Любящие люди, которые собрались пожениться. Они давно знакомы друг с другом. Они ставят уже изначально какие-то условия друг перед другом. Нормально ли это? То есть у них уже изначально по факту возникает какое-то недоверие. Снежана, как вы считаете, это нормально в нашем обществе?

Снежана Бахорина, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Я считаю, что несколько это крайняя точка зрения, которая, по моему мнению, не верна. Не надо рассматривать брачный договор как вопрос доверия либо недоверия супруга к супругу. Это всего лишь инструмент, который позволяет супругам определить совместные права, обязанности и изменить режим общей совместной собственности. Допустим, вы женитесь. У вас есть некий родительский дом, который вы получили в дар, например, или по наследству. По общему правилу это не является совместно нажитым имуществом. Но вы в период брака проводите огромные улучшения, допустим, однокомнатный дом стал коттеджем огромным. С точки зрения законодательства супруга уже при существенном увеличении стоимости, объема этого помещения может претендовать уже на половину и признания, соответственно, его совместно нажитым. В брачном договоре вы можете этот вопрос нивелировать и указать, что при любом раскладе, в случае расторжения брака, этот дом мой. То же самое касаемо любого имущества, которое вы нажили в период брака. Допустим, у вас три квартиры. Вы хотите, чтобы две было у жены, одна – у мужа, а не по одной второй в каждой. Вы также это можете описать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

С точки зрения мужчины это выгодно. С точки зрения женщины? Я представляю: выхожу замуж за мужчину. Я понимаю, что буду ему рожать детей, естественно, мы будем что-то улучшать в доме, пусть в его доме. Что в случае развода это его дом, я ни на что не претендую и мои дети остаются на улице? Это же тоже неправильно. Снежана Бахорина:

Это же как пример. Если вы так не хотите, так не делайте. Вы можете наоборот, что поскольку проведены улучшения, мы сделаем иначе. Михаил Свито:

Иначе – это как?