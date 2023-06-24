«Не представляла, что сидя в коляске можно носить платья». Как белоруска-колясочница покорила Москву танцами?

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Этого человека не знает разве что ленивый. Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он живет полноценной и насыщенной жизнью: получил два высших образования, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Встретил девушку своей мечты, женился, обзавелся детьми. Ему потребовалось много лет, чтобы научиться видеть в своих проблемах не препятствие, а возможность роста, ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук и ног он научился подниматься во всех смыслах этого слова. И сегодня он вдохновляет своим примером миллионы.

Изначально бодипозитив задумывался как поддержка людей с инвалидностью, пороками развития, отсутствующими конечностями, генетическими дефектами – любыми отклонениями во внешнем виде от общепринятых и навязанных норм. И сегодня каждый день тысячи людей с проблемами со здоровьем своим примером доказывают, что нужно верить в жизнь даже на инвалидном кресле.

Наталья Астанина, бариста:

Мне, может быть, проще, чем многим другим людям, потому что я родилась с особенностью и жила с этим всю жизнь, развивалась как человек уже с осознанием того, что немножко отличаюсь. В связи с заболеванием были какие-то моменты, которые есть до сих пор, с той же спиной или худыми ногами. Но я человек по жизни рациональный. Просто понимаю: зачем заморачиваться насчет того, что я не могу изменить? Надо с этим просто жить дальше: принимать, полюбить себя такой, какая я есть. Наталья Астанина с детства прикована к инвалидному креслу. Но всю жизнь ее окружали заботливые родители и понимающие друзья, благодаря которым она не замкнулась в себе, не покорилась проблеме, а наоборот – с гордостью преодолевала все, что подбрасывала жизнь. Наталья Астанина:

Передо мной было много позитивных примеров – тех же колясочников. С особенностями тела, недостатками люди успешно живут, не замечая этого недостатка. Так оно и было. Рожают детей, семьи строят, и ничто им не помеха. Значит, и у меня так получится.

Почувствовать вкус жизни Наталье помогли спортивные танцы. Дальше – больше. Девушка решила бросить вызов судьбе, упаковала чемодан и отправилась покорять Златоглавую. Наталья Астанина:

Занятия танцами классно развили меня как человека. Это привило самостоятельность, коммуникабельность, принятие себя в какой-то степени. Я видела красивых девушек на коляске, которые танцуют в красивых платьях. Хотя до 13 лет я вообще не представляла, что сидя в коляске платья можно носить. И когда встал вопрос о том, чтобы поехать в Москву, мыслей не ехать не было. Даже родители моментально поддержали. Конечно, был страх, неуверенность, но мы просто решали проблемы по мере их поступления. Так я и оказалась там.