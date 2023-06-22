«Всё имущество второму супругу». Нужно ли в брачный договор вносить пункт об измене?

Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что можно включить? Я человек, который был в браке, разводился. Я, наверное, за брачный договор. Я бы внесла такие пункты: измена – все имущество второму супругу, поднял руку – все имущество второму супругу. Возможно вообще включать такие пункты?

Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:

Получается, что прямого запрета для включения этих пунктов в брачный договор нет. Потому что Кодексом о браке и семье предусмотрено, что брачный договор может содержать личные неимущественные права и обязанности сторон. В случае с изменой – здесь очень много вопросов. Ведь брачный договор – это бесспорно документ, и в первую очередь он должен быть исполним. В случае с изменой – что такое измена? Ведь законодательно определения измены нет. То есть для кого-то измена – это одно. Алеся Лакина:

Можно прописать, что такое для человека измена. Елена Курленя:

Для второго – это другое. Алеся Лакина:

Переспал с другим человеком. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что для тебя измена? Кстати, это очень хороший вопрос. Что для вас измена, девушки?

Анастасия Ломоносова, студентка юридического факультета БГУ:

Может же, например, как физическая, так и ментальная измена. Елена Курленя:

Да, может, где-то не туда глянул – это тоже измена. Алеся Лакина:

Может, это можно прописать как-то?

Снежана Бахорина, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Давайте с другой стороны посмотрим. Вы как человек прошедший развод должны понимать, что если это инструмент больше не ходить в суды, то это плохая идея прописать такой пункт. Почему? Брачный договор – это как любой другой договор. Соответственно, он может быть отменен по общим основаниям, установленным Гражданским кодексом. В данном случае, что при измене тебе все, мне ничего – это кабальный договор. Я уже, конечно, утрирую, но, по сути, если кто-то получает все, другой – ничего – это основание к отмене. Алеся Лакина:

Почему? Снежана Бахорина:

Вы прописали, конечно, начинали исполнять. Муж говорит: «Подождите, непосильным трудом один раз взглянул. Каюсь, было». Алеся Лакина:

Если она доказала, что была измена.