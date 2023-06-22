«Всё имущество второму супругу». Нужно ли в брачный договор вносить пункт об измене?
Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что можно включить? Я человек, который был в браке, разводился. Я, наверное, за брачный договор. Я бы внесла такие пункты: измена – все имущество второму супругу, поднял руку – все имущество второму супругу. Возможно вообще включать такие пункты?
Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:
Получается, что прямого запрета для включения этих пунктов в брачный договор нет. Потому что Кодексом о браке и семье предусмотрено, что брачный договор может содержать личные неимущественные права и обязанности сторон. В случае с изменой – здесь очень много вопросов. Ведь брачный договор – это бесспорно документ, и в первую очередь он должен быть исполним. В случае с изменой – что такое измена? Ведь законодательно определения измены нет. То есть для кого-то измена – это одно.
Алеся Лакина:
Можно прописать, что такое для человека измена.
Елена Курленя:
Для второго – это другое.
Алеся Лакина:
Переспал с другим человеком.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что для тебя измена? Кстати, это очень хороший вопрос. Что для вас измена, девушки?
Анастасия Ломоносова, студентка юридического факультета БГУ:
Может же, например, как физическая, так и ментальная измена.
Елена Курленя:
Да, может, где-то не туда глянул – это тоже измена.
Алеся Лакина:
Может, это можно прописать как-то?
Снежана Бахорина, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Давайте с другой стороны посмотрим. Вы как человек прошедший развод должны понимать, что если это инструмент больше не ходить в суды, то это плохая идея прописать такой пункт. Почему? Брачный договор – это как любой другой договор. Соответственно, он может быть отменен по общим основаниям, установленным Гражданским кодексом. В данном случае, что при измене тебе все, мне ничего – это кабальный договор. Я уже, конечно, утрирую, но, по сути, если кто-то получает все, другой – ничего – это основание к отмене.
Алеся Лакина:
Почему?
Снежана Бахорина:
Вы прописали, конечно, начинали исполнять. Муж говорит: «Подождите, непосильным трудом один раз взглянул. Каюсь, было».
Алеся Лакина:
Если она доказала, что была измена.
Стефания Винничек, студентка юридического факультета БГУ:
Как доказать?
Алеся Лакина:
Принесла фотографии, я не знаю.
Стефания Винничек:
Если фотографии против его воли – получается, что уже проблемы по законодательству у вас, если вы фотографировали его без разрешения.
Алеся Лакина:
Может быть, его девушка фотографировала.
Снежана Бахорина:
Это вопрос доказывания. На самом деле, сейчас можем пройти на то, что частные детективные агентства, которые сейчас, насколько мне известно, в Беларуси не разрешены. То есть вы не сможете это приобщить, что я нанимала человека, он за ним следил. Нет у нас такого. Этот пункт сам по себе в дальнейшем не будет работать. Наоборот, человека в последующем как раз таки ввергнет в эти судебные споры. Допустим, если бы ко мне пришли, сказали, что по брачному договору забрали все, потому что я изменил жене, я жене посочувствую, но мужу предложу оспаривать брачный договор.
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