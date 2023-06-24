«Надо жить сегодняшним моментом». Посмотрите на женщину, которая блистает на подиуме, несмотря на возраст

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Современные леди тоже готовы идти на многое, чтобы не выбывать из стройных рядов красавиц. Диеты, пластика, ботокс и подтяжки. Особенно когда на пятки наступает возраст. Cтрах перед старостью и внешним несовершенством превратился в эпидемию. Тысячи женщин во всем мире ложатся под нож с одной лишь целью – стать моложе и привлекательнее.

Кармен Делль Орефиче – легенда подиума. Американская звезда занесена в Книгу рекордов Гиннесса как манекенщица с самой долгой подиумной карьерой. Утонченная, с благородной сединой и загадочным взглядом, не скрывает свой возраст, а гордится насыщенной прожитой жизнью.

Многие успешные модели так увлечены своей работой, что не собираются уходить в отставку, несмотря на седеющие локоны. А кто-то, наоборот, и не думал о карьере манекенщицы, пока не появились первые морщинки. Антонина Скурчаева впервые взошла на подиум, когда в трудовой значилось «на пенсии».

Антонина Скурчаева, блогер:

Предложили моделинг. А что это такое? Научим красиво ходить, макияж, фотопозирование, манера подать себя на публику. Мне это показалось интересным, потому что я этим никогда не занималась. Получаешь сам удовольствие, когда тебя приглашают. В прошлом году мы выступали в Александрии. Очень интересный и познавательный был проект. Мы показывали коллекцию из льна минского Центра моды. Несмотря на цифры в паспорте, Антонина Скурчаева с легкостью даст фору молодым. В плотном графике пенсионерки работа, танцы, моделинг, съемки в рекламе, тренинги. Чтобы всегда оставаться молодым душой, у нее рецепт один.