«Надо жить сегодняшним моментом». Посмотрите на женщину, которая блистает на подиуме, несмотря на возраст
1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Современные леди тоже готовы идти на многое, чтобы не выбывать из стройных рядов красавиц. Диеты, пластика, ботокс и подтяжки. Особенно когда на пятки наступает возраст. Cтрах перед старостью и внешним несовершенством превратился в эпидемию. Тысячи женщин во всем мире ложатся под нож с одной лишь целью – стать моложе и привлекательнее.
Кармен Делль Орефиче – легенда подиума. Американская звезда занесена в Книгу рекордов Гиннесса как манекенщица с самой долгой подиумной карьерой. Утонченная, с благородной сединой и загадочным взглядом, не скрывает свой возраст, а гордится насыщенной прожитой жизнью.
Многие успешные модели так увлечены своей работой, что не собираются уходить в отставку, несмотря на седеющие локоны. А кто-то, наоборот, и не думал о карьере манекенщицы, пока не появились первые морщинки. Антонина Скурчаева впервые взошла на подиум, когда в трудовой значилось «на пенсии».
Антонина Скурчаева, блогер:
Предложили моделинг. А что это такое? Научим красиво ходить, макияж, фотопозирование, манера подать себя на публику. Мне это показалось интересным, потому что я этим никогда не занималась. Получаешь сам удовольствие, когда тебя приглашают. В прошлом году мы выступали в Александрии. Очень интересный и познавательный был проект. Мы показывали коллекцию из льна минского Центра моды.
Несмотря на цифры в паспорте, Антонина Скурчаева с легкостью даст фору молодым. В плотном графике пенсионерки работа, танцы, моделинг, съемки в рекламе, тренинги. Чтобы всегда оставаться молодым душой, у нее рецепт один.
Антонина Скурчаева:
Полюбить жизнь надо, полюбить время здесь и сейчас, не думать о прошлом, о будущем, что там будет, а наслаждаться моментом. Может, в силу возраста человек приходит к такому пониманию, что надо жить сегодняшним моментом.
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Я не могу остановить время, как и любой из вас. Но очень важно настроиться, увидеть такие примеры, что и там может быть интересно и хорошо. Если этот человек смог, почему я не смогу? Уже в 50 я думаю о том, что будет в 70, нахожу эти примеры и даже с какой-то радостью и улыбкой, меня это не пугает, не разрушает. Этот процесс остановить не могу, но поменять свое восприятие к нему я могу.
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