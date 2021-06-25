Оперная певица Нина Шарубина о пластике: «У меня такой мысли никогда не возникало»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Творческие люди, особенно женщины, мне кажется, всегда хотят в себе что-то поменять. Они дольше хотят сохранять молодость. Они в первую очередь, наверное, хотели бы воспользоваться услугами пластических хирургов. Вы как-то против пластики. Вы прекрасно выглядите. Вы естественно смотритесь в камере. Но почему вы категорически против?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Категорически я не против. У меня у самой мысли такой никогда не возникало. Я хочу сказать о своих коллегах, я солистка оперы. Считаю, что эстрадная певица, оперная певица – это немного разные вещи. Екатерина Забенько:

Важна мимика, которая может потеряться? Нина Шарубина:

Вы потом приходите в театр, я стою на сцене, грим, ресницы наклеены, костюм. Даже если вы в первом ряду, вы меня видите все равно через оркестровую яму. Это нас выгодно отличает от эстрадных певиц, которые на камеру работают, там надо.

Екатерина Забенько:

То есть для вас важно, что вас редко видит зритель прямо лицом к лицу? Нина Шарубина:

Для меня как для оперной певицы важно физическое здоровье, то есть у нас нет фонограммы, мы поем только живьем, все репетиции только живьем. Конечно, какие-то морщинки и так далее. Но меня это никогда не волновало. Среди моих коллег, оперных певиц, с которыми я работаю, я не знаю случая подкалывания и так далее. Екатерина Забенько:

Что вы говорите, мало кто делает пластическую операцию? Нина Шарубина:

В Большом театре.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Они все равно подкалывают, просто они об этом не распространяются. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Историю рассказываю одной девушки, которая думала, что все ее подруги просто ходят на массажи и маски, а потом оказалось, что они все к одному косметологу за уколами красоты пришли. Нина Шарубина:

Во всяком случае я этого не вижу, не замечаю, я говорю за себя. У меня никогда пока не возникало мысли. Кто я, чтобы быть категорически против? Я говорю за себя, у меня пока мыслей даже близко нет что-то делать с лицом. Екатерина Забенько:

Вы все-таки у нас на диване противников пластической операции. Заячье губа, есть волчья пасть.

Нина Шарубина:

Да, такие моменты, когда жизненно необходимо. Волчья пасть, заячья губа. Например, упал ребенок, сломал нос, достигая совершеннолетия, я за, чтобы ему сделали. Потому что перегородка смещена, ребенок плохо дышит, ему некомфортно. Я за такие операции. Екатерина Забенько:

Вы человек, который живет под аплодисменты. Может, в этом секрет вашей уверенности в себе?