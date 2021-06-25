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СК: мера пресечения для Протасевича и Сапеги изменена на домашний арест

25 июня 2021 13:43
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Новости Беларуси. Роману Протасевичу и Софье Сапеге изменили меру пресечения. Следственным комитетом Беларуси продолжается расследование уголовных дел в их отношении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК: мера пресечения для Протасевича и Сапеги изменена на домашний арест-1

Обвиняемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Оказывать содействие в расследовании преступлений, изобличении соучастников, а также делать все возможное для заглаживания вреда, причиненного их действиями, они обязались в ходатайстве, с которым обратились ранее. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых о пересмотре меры пресечения, следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Роман Протасевич # Софья Сапега # Фотофакт

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