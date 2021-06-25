СК: мера пресечения для Протасевича и Сапеги изменена на домашний арест

Новости Беларуси. Роману Протасевичу и Софье Сапеге изменили меру пресечения. Следственным комитетом Беларуси продолжается расследование уголовных дел в их отношении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Оказывать содействие в расследовании преступлений, изобличении соучастников, а также делать все возможное для заглаживания вреда, причиненного их действиями, они обязались в ходатайстве, с которым обратились ранее. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых о пересмотре меры пресечения, следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест.