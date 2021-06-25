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День молодёжи указом Президента переименован в День молодёжи и студенчества

25 июня 2021 13:45
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Новости Беларуси. День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в предстоящее воскресенье, 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о переименовании этого праздника отражено в указе, который 25 июня подписал Президент. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства. Также они будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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