День молодёжи указом Президента переименован в День молодёжи и студенчества

Новости Беларуси. День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в предстоящее воскресенье, 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о переименовании этого праздника отражено в указе, который 25 июня подписал Президент. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства. Также они будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.