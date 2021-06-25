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«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек

25 июня 2021 13:52
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Новости Беларуси. В Беларуси более 820 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Свыше полумиллиона прошли полный курс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, а теперь еще и в крупных торговых центрах столицы. 

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Регионы по темпам вакцинации не отстают. Впрочем, по словам специалистов, в системе здравоохранения готовы ускорить процесс.

«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек-1

В Бресте уже привились больше 26 тысяч человек. Вакцинация в городе проходит в 16 пунктах, параллельно работают еще 28 выездных бригад. Областной центр лидирует по числу привившихся работников здравоохранения – это более 75 %.

«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек-3

Валентина Ничипорук, главная медсестра центральной городской поликлиники Бреста: 
Я работаю весь день в поликлинике, часто контактирую с пациентами. Поэтому я считаю, что прививаться нужно для профилактики.

«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек-5

Наталья Терещенкова, жительница Бреста: 
Я переболела в июне, и многие знакомые переболели. У меня папа умер, и лучший друг моего мужа. Посчитала нужным, что надо это. Необходимо.

«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек-7

Марина Шилович, заведующая отделом Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: 
В настоящее время по Брестской области у нас привиты первым компонентом уже около 160 тысяч человек. Вторым компонентом – то есть полную вакцинацию завершили уже – около 72 тысяч человек. Вообще, мы стремимся к цифре 60 % [населения области – прим. ред.].

«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек-9

Чтобы получить защиту от COVID-19, достаточно обратиться либо к своему терапевту, либо в кол-центр поликлиники и записаться на прививку. По опыту Минска, в регионах также организуют прививочные пункты в наиболее оживленных локациях областных центров.

«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек-11

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# Вакцинация # Валентина Ничипорук # Наталья Терещенкова # Марина Шилович

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