«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек
Новости Беларуси. В Беларуси более 820 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Свыше полумиллиона прошли полный курс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, а теперь еще и в крупных торговых центрах столицы.
Дополнительные пункты вакцинации в Минске заработали в крупных торговых сетях и развлекательных центрах
Регионы по темпам вакцинации не отстают. Впрочем, по словам специалистов, в системе здравоохранения готовы ускорить процесс.
В Бресте уже привились больше 26 тысяч человек. Вакцинация в городе проходит в 16 пунктах, параллельно работают еще 28 выездных бригад. Областной центр лидирует по числу привившихся работников здравоохранения – это более 75 %.
Валентина Ничипорук, главная медсестра центральной городской поликлиники Бреста:
Я работаю весь день в поликлинике, часто контактирую с пациентами. Поэтому я считаю, что прививаться нужно для профилактики.
Наталья Терещенкова, жительница Бреста:
Я переболела в июне, и многие знакомые переболели. У меня папа умер, и лучший друг моего мужа. Посчитала нужным, что надо это. Необходимо.
Марина Шилович, заведующая отделом Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В настоящее время по Брестской области у нас привиты первым компонентом уже около 160 тысяч человек. Вторым компонентом – то есть полную вакцинацию завершили уже – около 72 тысяч человек. Вообще, мы стремимся к цифре 60 % [населения области – прим. ред.].
Чтобы получить защиту от COVID-19, достаточно обратиться либо к своему терапевту, либо в кол-центр поликлиники и записаться на прививку. По опыту Минска, в регионах также организуют прививочные пункты в наиболее оживленных локациях областных центров.