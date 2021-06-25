«Надо это. Необходимо». В Брестской области вакцинацию от коронавируса завершили около 72 тысяч человек

Новости Беларуси. В Беларуси более 820 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Свыше полумиллиона прошли полный курс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, а теперь еще и в крупных торговых центрах столицы.

Дополнительные пункты вакцинации в Минске заработали в крупных торговых сетях и развлекательных центрах

Регионы по темпам вакцинации не отстают. Впрочем, по словам специалистов, в системе здравоохранения готовы ускорить процесс.