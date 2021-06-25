Красивое старение или пластика? Узнали, каких людей лучше воспринимают

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Многие артистки и в России, и в зарубежном шоу-бизнесе переделывают себя до такой степени, что мы их уже не узнаем по сравнению с тем, какими они были в молодости, тем не менее они выглядят моложе. Некоторые предпочитают стареть красиво, как это называется. У кого получается лучше. Как вы думаете, кого воспринимают лучше зрители в данном случае? Потому что мы говорим про известных людей.

Игорь Мишута, врач-пластический хирург Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска, онколог-хирург:

Почему мы берем две крайности? Это те люди, которые переделывают себя до неузнаваемости, и те, которые ничего не делают. Вы не забывайте о том, что косметология и пластическая хирургия – это не противоположности друг другу. Это те сферы, которые тесно сотрудничают. Например, пластический хирург ничего не может сделать с качеством кожи. С объемом – да, вместо филлеров мы используем липофилинг и другие методы. Но есть один момент, не забывайте о том, что когда человек молод, он не очень хорошо понимает, как он будет выглядеть потом. Когда ему уже 50 лет и он хочет что-то поменять в себе, а получится ли поменять так, как он хотел раньше? Какими-то средствами, которые окажутся менее инвазивными, травматичными. Мы же, немного утрирую, когда достигаем возраста 70 лет, не говорим о том, как хорошо, что у меня сейчас тазобедренный сустав плохо работает. Зато это очень естественно и хорошо. Буду ходить, пока смогу ходить дальше. Екатерина Забенько:

То есть даже такое сравнение.

Игорь Мишута:

Я считаю, да. А что в этом такого? Люди хотят не изменить себя до неузнаваемости, они просто хотят быть моложе. Вернуть те года, которые куда-то уже ушли. Задача пластического хирурга – это не предложить какие-то заоблачные перспективы, предложения, а предложить именно тот спектр, который позволит вернуть несколько лет назад. Это может быть даже и 10 лет назад. Сейчас основной тренд пластической хирургии – это естественность. Это не сделать себе грудь 10 размера, потому что, на мой взгляд, это странно. Не буду как-то другими словами это называть.

Наталья Надольская:

Это такой тонкий момент, хочется что-то сделать, но чтобы никто не увидел, что ты что-то сделал, но при этом выглядеть хорошо.