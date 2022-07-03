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Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы

03 июля 2022 10:09
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Новости Беларуси. Мы, потомки победителей, особенно ценим завет хранить мир и трепетно относимся к безопасности. Пожалуй, она и суверенитет – это те скрепы, фундамент, на котором строится наше независимое государство. Как никогда это актуально сейчас, когда мир во всех коннотациях трещит по своим геополитическим швам. Каждый истинный белорус согласится: защищать свои рубежи мы будем жестко, а ответный кулак будет симметричен предполагаемому хуку нападающего.  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-1

Юлия Алексеюк, СТВ:  
А у нас в студии гости. Один из них – тот, кто будет отвечать за мирное небо, – будущий офицер-авиатор, курсант Военной академии Беларуси. Вот такой пограничный дуэт. Расскажите, пожалуйста, сейчас популярно быть военным? Престижно носить форму?  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-4

Денис Кирилов, старший офицер отделения специальных мероприятий Кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:  
Конечно, я думаю, это было всегда популярно, престижно. На данный момент это является актуальным.  

Юлия Алексеюк:  
Почему вы выбрали именно эту специальность?  

Денис Кирилов:  
Это мужская профессия. Наверное, каждый мужчина мечтает защищать родину.  

Александр Меженный, СТВ:  
Вячеслав, я знаю, что в Военной академии накануне праздника проходит выпуск, но авиаторы, учащиеся пятого курса, еще до осени занимаются какими-то делами. Расскажите, чем занимаетесь?  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-7

Вячеслав Гаузов, курсант Военной академии Беларуси:  
Авиаторы на данный момент проходят стажировку в 50-й смешанной авиационной базе в Мачулищах и в авиационной базе в Лиде. Они летают на вертолетах, самолетах более военного, боевого типа.  

Александр Меженный:  
То есть летная практика, я правильно понимаю?  

Вячеслав Гаузов:  
Да.  

Александр Меженный:  
Хорошо, а ваша специализация – это самолеты, вертолеты?  

Вячеслав Гаузов:  
Вертолеты.  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-10

Александр Меженный:  
Первым делом вертолеты.  

Вячеслав Гаузов:  
Да-да.  

Александр Меженный:  
А с чем связан выбор профессии?  

Вячеслав Гаузов:  
Выбор профессии был неслучайным. Это еще со школы такие мечты о небе, об ощущениях полета, хотелось почувствовать эти ощущения.  

Александр Меженный:  
Я вас понимаю, хотя сам, наверное, побоялся бы каждый раз подниматься в небо, оттуда хоть и видно все, но тем не менее. Спасибо вам, что следите за нашим мирным небом.  

Юлия Алексеюк:  
Так как я очень люблю собак, хочу поинтересоваться: как зовут пса?  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-13

Денис Кирилов:  
Это представитель породы бельгийской овчарки (вид – малинуа) по кличке Фан.  

Юлия Алексеюк:  
А как долго вы вместе служите?  

Денис Кирилов:  
Я с ним вместе три года, но сам выбор довольно долгий предстоял, потому что у нас в Кинологическом центре имеется несколько видов пород (лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, бельгийская овчарка), также сейчас изучаем две новые породы (бардерколь и голландская овчарка), но выбор стоял на Фане. Оттестировали, отбирали по темпераменту, по поведению собаки в поставленных задач, которые нужно будет выполнять с этой собакой.  

Александр Меженный:  
Фан – это друг в первую очередь или коллега по работе?  

Денис Кирилов:  
Это больше, чем коллега. Это друг, потому что он постоянно со мной, то есть постоянно работаем.  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-16

Юлия Алексеюк:  
Какие моменты вам больше всего запомнились, где отлился Фан в процессе вашей службы?  

Денис Кирилов:  
Так как первая наша задача – это охрана государственной границы, мы с ним работаем в отделении пограничного контроля, но, к счастью, наша страна не является транзитной страной для оружия, но это более по халатности людей, которые забывают патроны охотничьи или оружия. Есть такие случаи выявления при помощи этой собаки.  

Александр Меженный:  
Вячеслав, мы, конечно же, верим в нашу армию и понимаем, что именно она гарант нашей безопасности. Скажите, пожалуйста, это устойчивое сочетание, что кто к нам с мечом придет, тот от нас без меча уйдет, так ли это на самом деле?  

Вячеслав Гаузов:  
Я считаю, что это так, наша армия очень крепкая, очень слаженная, хорошо подготовлена и с достойным уровнем опыта и умений.  

Александр Меженный:  
У нас марафон «Мирное небо». У нас на самом деле будет мирное небо? Вы гарантируете? Вы сверху все видите.  

Вячеслав Гаузов:  
Безусловно, всегда.  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-19

Юлия Алексеюк:  
Безопасность, государство и патриотизм. Считаете ли вы, что это понятия, которые всегда вместе идут?  

Вячеслав Гаузов:  
Да, наверное.  

Юлия Алексеюк:  
Мы с вами полностью согласны.  

Александр Меженный:  
Надо отпускать Фана на дежурство. Он будет сегодня выполнять какие-то функциональные обязанности?  

Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы-22

Денис Кирилов:  
Да, также у нас сегодня предстоит мероприятие на «Линии Сталина», то есть будем участвовать там.  

Александр Меженный:  
То есть если наши телезрители собираются туда, пускай для Фана что-нибудь вкусненькое берут. Или он на строгой диете?  

Денис Кирилов:  
Можно захватить.  

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