Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы

Новости Беларуси. Мы, потомки победителей, особенно ценим завет хранить мир и трепетно относимся к безопасности. Пожалуй, она и суверенитет – это те скрепы, фундамент, на котором строится наше независимое государство. Как никогда это актуально сейчас, когда мир во всех коннотациях трещит по своим геополитическим швам. Каждый истинный белорус согласится: защищать свои рубежи мы будем жестко, а ответный кулак будет симметричен предполагаемому хуку нападающего.

Юлия Алексеюк, СТВ:

А у нас в студии гости. Один из них – тот, кто будет отвечать за мирное небо, – будущий офицер-авиатор, курсант Военной академии Беларуси. Вот такой пограничный дуэт. Расскажите, пожалуйста, сейчас популярно быть военным? Престижно носить форму?

Денис Кирилов, старший офицер отделения специальных мероприятий Кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:

Конечно, я думаю, это было всегда популярно, престижно. На данный момент это является актуальным. Юлия Алексеюк:

Почему вы выбрали именно эту специальность? Денис Кирилов:

Это мужская профессия. Наверное, каждый мужчина мечтает защищать родину. Александр Меженный, СТВ:

Вячеслав, я знаю, что в Военной академии накануне праздника проходит выпуск, но авиаторы, учащиеся пятого курса, еще до осени занимаются какими-то делами. Расскажите, чем занимаетесь?

Вячеслав Гаузов, курсант Военной академии Беларуси:

Авиаторы на данный момент проходят стажировку в 50-й смешанной авиационной базе в Мачулищах и в авиационной базе в Лиде. Они летают на вертолетах, самолетах более военного, боевого типа. Александр Меженный:

То есть летная практика, я правильно понимаю? Вячеслав Гаузов:

Да. Александр Меженный:

Хорошо, а ваша специализация – это самолеты, вертолеты? Вячеслав Гаузов:

Вертолеты.

Александр Меженный:

Первым делом вертолеты. Вячеслав Гаузов:

Да-да. Александр Меженный:

А с чем связан выбор профессии? Вячеслав Гаузов:

Выбор профессии был неслучайным. Это еще со школы такие мечты о небе, об ощущениях полета, хотелось почувствовать эти ощущения. Александр Меженный:

Я вас понимаю, хотя сам, наверное, побоялся бы каждый раз подниматься в небо, оттуда хоть и видно все, но тем не менее. Спасибо вам, что следите за нашим мирным небом. Юлия Алексеюк:

Так как я очень люблю собак, хочу поинтересоваться: как зовут пса?

Денис Кирилов:

Это представитель породы бельгийской овчарки (вид – малинуа) по кличке Фан. Юлия Алексеюк:

А как долго вы вместе служите? Денис Кирилов:

Я с ним вместе три года, но сам выбор довольно долгий предстоял, потому что у нас в Кинологическом центре имеется несколько видов пород (лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, бельгийская овчарка), также сейчас изучаем две новые породы (бардерколь и голландская овчарка), но выбор стоял на Фане. Оттестировали, отбирали по темпераменту, по поведению собаки в поставленных задач, которые нужно будет выполнять с этой собакой. Александр Меженный:

Фан – это друг в первую очередь или коллега по работе? Денис Кирилов:

Это больше, чем коллега. Это друг, потому что он постоянно со мной, то есть постоянно работаем.

Юлия Алексеюк:

Какие моменты вам больше всего запомнились, где отлился Фан в процессе вашей службы? Денис Кирилов:

Так как первая наша задача – это охрана государственной границы, мы с ним работаем в отделении пограничного контроля, но, к счастью, наша страна не является транзитной страной для оружия, но это более по халатности людей, которые забывают патроны охотничьи или оружия. Есть такие случаи выявления при помощи этой собаки. Александр Меженный:

Вячеслав, мы, конечно же, верим в нашу армию и понимаем, что именно она гарант нашей безопасности. Скажите, пожалуйста, это устойчивое сочетание, что кто к нам с мечом придет, тот от нас без меча уйдет, так ли это на самом деле? Вячеслав Гаузов:

Я считаю, что это так, наша армия очень крепкая, очень слаженная, хорошо подготовлена и с достойным уровнем опыта и умений. Александр Меженный:

У нас марафон «Мирное небо». У нас на самом деле будет мирное небо? Вы гарантируете? Вы сверху все видите. Вячеслав Гаузов:

Безусловно, всегда.