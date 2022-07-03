Партизаны взрывали мосты, железные дороги и нападали на гарнизоны. Рассказываем, как Полоцк получил вымпел
Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.
Весомый вклад в победу над фашистскими захватчиками внесли партизаны Полоцщины. На территории Полоцкого района была создана Полоцко-Лепельская партизанская зона, которая находилась в тылу немецкой танковой армии.
Главными задачами партизан ставились затруднение тылового снабжения войск противника, воспрепятствование маневрированию. Партизаны нападали на немецкие гарнизоны, разрушали мосты, минировали шоссейные пути, разрушали железные дороги.
При освобождении Полоцка в июне-июле 1944 года нашими соотечественниками был проявлен массовый героизм. 18 воинам-освободителям из Полоцка было присвоено звание Героев Советского Союза. Войска освободили около пяти тысяч населенных пунктов, нанесли значимый урон как живой силе противника, так и боевой технике, что способствовало успешному проведению Минской наступательной операции.