Партизаны взрывали мосты, железные дороги и нападали на гарнизоны. Рассказываем, как Полоцк получил вымпел

Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.

Весомый вклад в победу над фашистскими захватчиками внесли партизаны Полоцщины. На территории Полоцкого района была создана Полоцко-Лепельская партизанская зона, которая находилась в тылу немецкой танковой армии. Главными задачами партизан ставились затруднение тылового снабжения войск противника, воспрепятствование маневрированию. Партизаны нападали на немецкие гарнизоны, разрушали мосты, минировали шоссейные пути, разрушали железные дороги.