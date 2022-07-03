«Только правду, суровую и жестокую правду истории». Лукашенко о том, что противопоставить пропаганде Запада

Новости Беларуси. Торжества в честь праздника начались у Кургана Славы. В них принял участие Президент. Александр Лукашенко, выступая перед собравшимися, подчеркнул: мы не позволим возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прийти в место судьбоносных сражений в истории освобождения Беларуси сегодня – моральный долг нашего народа. Курган Славы – рукотворный символ памяти тем, кто подарил свободу и мир стране.

Сохранить правду о подвиге освободителей и не позволить переписать историю войны – задача для современного поколения белорусов, убежден Александр Лукашенко. Отстоять свое непросто. Время требует от народа единства, собранности и любви к своей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот величественный курган как страж исторической памяти показывает нам тот легендарный рубеж, откуда началось наступление советских войск, окончательно уничтоживших основные силы немецкой группы армий «Центр» и освободивших нашу столицу. Здесь же замкнулось кольцо Минского котла, в который попали более 100 тысяч гитлеровцев. Большая часть из них осталась лежать в белорусской земле.

Так победно завершился первый этап знаменитой операции «Багратион», блестяще проведенной талантливыми полководцами, командующими фронтами Константином Рокоссовским, Иваном Баграмяном, Георгием Захаровым и Иваном Черняховским. Белорусы должны помнить эти имена. Наши деды и отцы победили, но через всю жизнь пронесли боль потерь своих боевых товарищей, которые бесстрашно шли на смерть за нашу свободу, за нашу общую победу. Честь и слава всем павшим в боях за освобождение нашей Родины. Наши недруги давно живут идеей стереть, и нам всем очень важно в этой ситуации сохранить эту память о Великой Победе, не дать ее стереть из нашей памяти.

Переступив через все нравственные принципы, они сегодня не только отрицают Хатынь, Бабий Яр и блокаду Ленинграда. Они готовы предать забвению трагедию своих народов. Вычеркнув из истории Бухенвальд, Освенцим, Майданек. Что мы можем этому противопоставить? Только правду, суровую и жестокую правду истории. И бороться за эту правду. Никому из нас: ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам война не нужна. Ну и возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленного против славянского мира, мы не можем позволить. И пусть наш Курган Славы будет свидетелем и хранителем этого торжественного обещания.