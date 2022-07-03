«Она любимая, а любимую не отдают!» Вспоминаем самые яркие цитаты Лукашенко о Беларуси и её независимости

Новости Беларуси. День Независимости. Главный праздник белорусской государственности мы отмечаем сегодня, 3 июля. Он неразрывно связан с освобождением родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Оттого слова поздравлений звучат с опорой на героическое прошлое и верой только в устойчивое будущее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Веками наш народ боролся за свою землю, за независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости. Я горд и рад, что я первый Президент это суверенной страны. И то, что мы создали вместе, – это самое большое достижение. И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить. Мы идем по такому тонкому льду!.. Если только неверный шаг влево-вправо – мы провалимся в эту пропасть.