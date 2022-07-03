«Она любимая, а любимую не отдают!» Вспоминаем самые яркие цитаты Лукашенко о Беларуси и её независимости

Новости Беларуси. День Независимости. Главный праздник белорусской государственности мы отмечаем сегодня, 3 июля. Он неразрывно связан с освобождением родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Оттого слова поздравлений звучат с опорой на героическое прошлое и верой только в устойчивое будущее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Веками наш народ боролся за свою землю, за независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости.
Я горд и рад, что я первый Президент это суверенной страны. И то, что мы создали вместе, – это самое большое достижение.
И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить. Мы идем по такому тонкому льду!.. Если только неверный шаг влево-вправо – мы провалимся в эту пропасть.
Когда мы об этом говорим, наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети, защищая эту землю.
Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям.
Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог.
За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша. Она любимая, а любимую не отдают!
Надо понимать, что сегодня, когда мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования, стране как никогда нужны ваши понимание, доверие, поддержка и собранность. Формула известная, в пятый раз ее повторю: каждый должен заниматься своим делом.