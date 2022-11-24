Купила дом на Бали, новую машину и туфельки. Как избавиться от зависти?
Понимать и быть понятым с полуслова, радоваться каждой встрече и всегда рассчитывать на поддержку – это все о дружбе. О том, правда ли, что эти отношения длятся всего семь лет, на чем они строятся и могут ли мужчина и женщина быть друзьями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть такая интересная поговорка: хочешь изменить жизнь, обязательно начни со своего окружения. Стоит ли человеку, который решил в корне поменять свою жизнь сейчас, например, заводить себе друзей, как говорится, не по размеру – допустим, с хорошим достатком или человека, который гораздо в чем-то превосходит? Будет ли это иметь какой-то смысл? Может быть, у человека будет развиваться зависть или какое-то неприятное ощущение внутри: она-то меня лучше, постоянно рассказывает, как дом на Бали себе купила, новую машину и туфельки, а я здесь сижу без денег?
Тамара Давидович, психолог:
Зависть – это вообще обратная сторона признания. Точно так же, как хейтеры – самые ярые поклонники и фанаты. Никто же так за вами не следит, просто за каждым вашим шагом.
Юлия Самусенко:
Это касается именно дружеских отношений, то есть здесь немножечко все по-другому. Когда люди дружат, у одного все слишком сладко и круто, он делится такой картинкой истории, а у второго ничего не происходит.
Тамара Давидович:
Это горечь, которую можно привнести, сказать: «Слушай, я за тебя рада, но мне сейчас горько от того, что у меня сейчас в жизни не так. Я так хочу, как ты». Здесь что важно – мы учимся мышлению друг у друга. Если человек, который действительно пониже уровнем и хочет повыше, посмотри, как этот человек думает, принимает решения, действует. 100 % именно там собака зарыта. Потому что, как правило, я даже фразу эту часто слышу на консультациях: «Ей повезло». Как правило же, так говорят про хорошее. Никто не скажет, что ей повезло, она гахнула машину, нет. Это будет фраза: «У меня все плохо, я такой непутевый, но мне иногда везет». То есть человек негативное присваивает себе, а присваивать себе позитивное и достижения не умеет. Это навык, который точно так же надо тренировать, как все остальное. Поэтому моя рекомендация тем, кто завидует: научитесь присваивать себе свои же достижения, хвалите себя за то, что у вас получается. Это прекрасный повод повысить себе самооценку и немножко расслабиться.
Если бы кто-то сказал, что он будет моим мужем, я бы не поверила. Как белоруска вышла замуж за одноклассника – подробнее здесь.