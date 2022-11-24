Купила дом на Бали, новую машину и туфельки. Как избавиться от зависти?

Понимать и быть понятым с полуслова, радоваться каждой встрече и всегда рассчитывать на поддержку – это все о дружбе. О том, правда ли, что эти отношения длятся всего семь лет, на чем они строятся и могут ли мужчина и женщина быть друзьями, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Есть такая интересная поговорка: хочешь изменить жизнь, обязательно начни со своего окружения. Стоит ли человеку, который решил в корне поменять свою жизнь сейчас, например, заводить себе друзей, как говорится, не по размеру – допустим, с хорошим достатком или человека, который гораздо в чем-то превосходит? Будет ли это иметь какой-то смысл? Может быть, у человека будет развиваться зависть или какое-то неприятное ощущение внутри: она-то меня лучше, постоянно рассказывает, как дом на Бали себе купила, новую машину и туфельки, а я здесь сижу без денег?

Тамара Давидович, психолог:

Зависть – это вообще обратная сторона признания. Точно так же, как хейтеры – самые ярые поклонники и фанаты. Никто же так за вами не следит, просто за каждым вашим шагом. Юлия Самусенко:

Это касается именно дружеских отношений, то есть здесь немножечко все по-другому. Когда люди дружат, у одного все слишком сладко и круто, он делится такой картинкой истории, а у второго ничего не происходит.