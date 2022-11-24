Если бы кто-то сказал, что он будет моим мужем, я бы не поверила. Как белоруска вышла замуж за одноклассника

Понимать и быть понятым с полуслова, радоваться каждой встрече и всегда рассчитывать на поддержку – это все о дружбе. О том, правда ли, что эти отношения длятся всего семь лет, на чем они строятся и могут ли мужчина и женщина быть друзьями, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, иногда именно с конфликта детей или подростков потом развивается та самая крепкая дружба. Может быть, у вас есть какие-то примеры, когда дети бурно ссорились, не могли что-то поделить, а потом сдружились?

Светлана Радецкая, учитель физики и информатики СШ № 180 г. Минска:

Именно в моей практике такой, работе – нет. Наверное, я сама могу являться каким-то личным примером, отвечая на этот вопрос. Дело в том, что мы с моим мужем одноклассники. Мы вместе познакомились в лицее, но сначала у нас отношения никак не складывались. Если бы мне кто-то сказал, что этот парень будет твоим мужем, я бы никогда в жизни не поверила. Получилось так, что я не понимала его шуток, как-то воспринимала его не так, как надо. Получалось, что какие-то сопутствующие факторы все время нас притягивали. Я, например, вытянула в 10-м классе его поздравить с 23 февраля. Я его поздравила, получается. Потом, когда учились в лицее, мы жили все в общежитии, нужно было помочь сумки отвезти на вокзал. Он оказался единственным в общежитии, кто помог эти сумки завезти.