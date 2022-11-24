Издевательства и жестокость. Как борются с буллингом в белорусских школах?

Понимать и быть понятым с полуслова, радоваться каждой встрече и всегда рассчитывать на поддержку – это все о дружбе. О том, правда ли, что эти отношения длятся всего семь лет, на чем они строятся и могут ли мужчина и женщина быть друзьями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что на самом деле сегодняшняя молодежь, школьники вовсе дружить не умеют, потому что сколько я слышу историй про буллинг, какие-то издевательства, жестокость. Так ли это?
Светлана Радецкая, учитель физики и информатики СШ № 180 г. Минска:
Я бы не сказала, что это так. Да, бывают какие-то случаи, но вообще в этом направлении проводится очень большая работа. Как только что-то случается, естественно, на это начинают реагировать, это во-первых. Во-вторых, у нас очень много всяких анонимных центров, куда можно обратиться. Конкретно в школе по этой теме проводится очень большая работа, и это как-то регулируется на самом деле.
Если бы кто-то сказал, что он будет моим мужем, я бы не поверила. Как белоруска вышла замуж за одноклассника – подробнее здесь.