Издевательства и жестокость. Как борются с буллингом в белорусских школах?

Понимать и быть понятым с полуслова, радоваться каждой встрече и всегда рассчитывать на поддержку – это все о дружбе. О том, правда ли, что эти отношения длятся всего семь лет, на чем они строятся и могут ли мужчина и женщина быть друзьями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что на самом деле сегодняшняя молодежь, школьники вовсе дружить не умеют, потому что сколько я слышу историй про буллинг, какие-то издевательства, жестокость. Так ли это?