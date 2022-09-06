«Они уже не имеют никакой связи с этой страной». Лишат ли беглых белорусского гражданства?
Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Об изменении гражданской ориентации – о карте поляка или получении паспорта еще одной страны – необходимо будет уведомлять компетентные органы. Эту законодательную новеллу обсуждали очень бурно. В портфеле предложений Генпрокуратуры – срок уведомления сократить с трех до одного месяца. А за нарушение могут наступить последствия. Но об административной ответственности речи нет. Пока чужие карты и паспорта могут ведь служить прецедентом для территориальных споров, поэтому для госслужащих они точно не к лицу. А вот лица протестов – отдельная тема.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Совершили преступления против нашего народа, государственного строя, потом уехали за пределы страны и продолжают вести себя некорректно. Мы что, должны их считать гражданами нашей страны? По большому счету, они себя противопоставили стране, они уже не имеют никакой связи с этой страной. Соответственно, как надо к ним отнестись? Надо признать, что они утратили гражданство самостоятельно. И государство в этом случае может признать факт такой утраты.
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