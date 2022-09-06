«Они уже не имеют никакой связи с этой страной». Лишат ли беглых белорусского гражданства?

Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Об изменении гражданской ориентации – о карте поляка или получении паспорта еще одной страны – необходимо будет уведомлять компетентные органы. Эту законодательную новеллу обсуждали очень бурно. В портфеле предложений Генпрокуратуры – срок уведомления сократить с трех до одного месяца. А за нарушение могут наступить последствия. Но об административной ответственности речи нет. Пока чужие карты и паспорта могут ведь служить прецедентом для территориальных споров, поэтому для госслужащих они точно не к лицу. А вот лица протестов – отдельная тема.