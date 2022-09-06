Прямой эфир

Андрей Швед об амнистии ко Дню народного единства: «Будет широкое обсуждение, учитывая все точки зрения»

06 сентября 2022 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Мятежники на гуманизм от государства, которое они хотели разрушить, должны рассчитывать в последнюю очередь.

Андрей Швед об амнистии ко Дню народного единства: «Будет широкое обсуждение, учитывая все точки зрения»-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Я не думаю, что если несколько десятков человек, которые действительно осознали, которые действительно уже не представляют угрозы нашему обществу, вследствие решения главы нашего государства выйдут на свободу, они каким-то образом повлияют гипотетически на безопасность нашей страны. Основная масса, подавляющее большинство тех, кто поднял руку на наше государство, уверен, они должны нести ответственность в соответствии с законом. Будет широкое обсуждение, учитывая все точки зрения, учитывая разные подходы. И должен быть этот процесс открытым, понятным. Еще раз напомню, Президент сказал подходить индивидуально и аккуратно в этом вопросе.

Андрей Швед об амнистии ко Дню народного единства: «Будет широкое обсуждение, учитывая все точки зрения»-4

Амнистия или сокращение сроков ожидаются для 8 тысяч заключенных. Условий много, а главное – это раскаяние. Ведь, как известно, амнистия – это победа добра над справедливостью.

Читайте также:

«Они достаточно жесткие». Чуприс об условиях принятия белорусского гражданства

Александр Лукашенко: «Каждая просьба о приеме в гражданство пристально изучается соответствующими службами»

«Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Андрей Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия
06 сентября 2022 18:33

27 локаций под открытым небом. Куда сходить в Минске на День города – вот самые зрелищные мероприятия

«Они достаточно жёсткие». Чуприс об условиях принятия белорусского гражданства
06 сентября 2022 18:00

«Они достаточно жёсткие». Чуприс об условиях принятия белорусского гражданства

Александр Лукашенко: «Каждая просьба о приёме в гражданство пристально изучается соответствующими службами»
06 сентября 2022 17:42

Александр Лукашенко: «Каждая просьба о приёме в гражданство пристально изучается соответствующими службами»