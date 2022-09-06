Андрей Швед об амнистии ко Дню народного единства: «Будет широкое обсуждение, учитывая все точки зрения»

Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Мятежники на гуманизм от государства, которое они хотели разрушить, должны рассчитывать в последнюю очередь.