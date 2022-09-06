Андрей Швед об амнистии ко Дню народного единства: «Будет широкое обсуждение, учитывая все точки зрения»

Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.
Мятежники на гуманизм от государства, которое они хотели разрушить, должны рассчитывать в последнюю очередь.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Я не думаю, что если несколько десятков человек, которые действительно осознали, которые действительно уже не представляют угрозы нашему обществу, вследствие решения главы нашего государства выйдут на свободу, они каким-то образом повлияют гипотетически на безопасность нашей страны. Основная масса, подавляющее большинство тех, кто поднял руку на наше государство, уверен, они должны нести ответственность в соответствии с законом. Будет широкое обсуждение, учитывая все точки зрения, учитывая разные подходы. И должен быть этот процесс открытым, понятным. Еще раз напомню, Президент сказал подходить индивидуально и аккуратно в этом вопросе.