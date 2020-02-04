«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш

Новости Беларуси. В рабочих поездках, помимо общения с жителями региона или сотрудниками предприятий, Президент не обходит вниманием и журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В рабочих поездках, помимо общения с жителями региона или сотрудниками предприятий, Президент не обходит вниманием и журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот и 4 февраля в Добруше глава государства нашел время, чтобы ответить на их вопросы. Тем более, что в последние дни в прессе звучит сразу несколько резонансных тем: это и визит Майка Помпео, и нюансы в отношениях с Россией в части поставок энергоресурсов, и, конечно же, скандальное «сахарное дело». Глава государства ответил на все эти вопросы. Коснулись даже темы коронавируса.
Детали разговора – в видеоматериале Виктории Ходосок.
Читайте также:
«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным
Президент Беларуси о коронавирусе: вирусов много бродит сейчас. Время такое. Не надо людей пугать
Александр Лукашенко о задержании директоров сахарных заводов: «Они создали в Москве так называемую прокладку, торговый дом»
Президент Беларуси: к концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме
«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше
«Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить её». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше