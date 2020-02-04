«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш

Вот и 4 февраля в Добруше глава государства нашел время, чтобы ответить на их вопросы. Тем более, что в последние дни в прессе звучит сразу несколько резонансных тем: это и визит Майка Помпео, и нюансы в отношениях с Россией в части поставок энергоресурсов, и, конечно же, скандальное «сахарное дело». Глава государства ответил на все эти вопросы. Коснулись даже темы коронавируса.