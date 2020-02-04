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«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш

04 февраля 2020 18:55
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Новости Беларуси. В рабочих поездках, помимо общения с жителями региона или сотрудниками предприятий, Президент не обходит вниманием и журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш-1

Вот и 4 февраля в Добруше глава государства нашел время, чтобы ответить на их вопросы. Тем более, что в последние дни в прессе звучит сразу несколько резонансных тем: это и визит Майка Помпео, и нюансы в отношениях с Россией в части поставок энергоресурсов, и, конечно же, скандальное «сахарное дело». Глава государства ответил на все эти вопросы. Коснулись даже темы коронавируса.

«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш-4

Детали разговора – в видеоматериале Виктории Ходосок.

«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш-7

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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