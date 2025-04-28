ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»

В Беларуси началась двухдневная рабочая неделя. Праздник труда – 1 мая – это четверг – официальный выходной. 29 апреля – Радуница. За предшествующий ей понедельник отрабатывали в прошлую субботу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выходные по умолчанию для тех, у кого пятидневка, – суббота и воскресенье. Таким образом, для большинства лишь среда и пятница станут рабочими. В длительные выходные традиционно ГАИ усиливает контроль за обеспечением дорожной безопасности в Беларуси. До 30 апреля в стране проходит профилактическая акция «Пьяному и бесправному не место на дороге!», направленная на своевременное выявление нетрезвых водителей и отстранение от управления бесправников.