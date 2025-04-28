Прямой эфир

«Вашингтон» выиграл у «Монреаля» в рамках первого раунда Кубка Стэнли

28 апреля 2025 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Вашингтон» выиграл у «Монреаля» в рамках первого раунда Кубка Стэнли-0

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в четвертой игре плей-офф НХЛ со счетом 5:2. Об этом пишет РИА Новости.

В команде «Вашингтон» голы забили Дилан Строум, Брэндон Дьюхайм (дважды), Эндрю Мангиапан и Том Уилсон. За «Монреаль» шайбы забили Юрай Слафковски и Коул Кофилд.

Александр Овечкин провел на льду почти 20 минут, но очков не набрал. У «Монреаля» Иван Демидов отдал две передачи и забил свой дебютный гол в плей-офф. Счет в этой серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона», следующий матч состоится 1 мая в Вашингтоне.

Фото: pixabay

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
КНДР официально подтвердила отправку войск на помощь РФ
28 апреля 2025 09:43

КНДР официально подтвердила отправку войск на помощь РФ

Путин выразил благодарность армии КНДР за помощь в Курской области
28 апреля 2025 09:15

Путин выразил благодарность армии КНДР за помощь в Курской области

Иран объявил 28 апреля днём общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи
28 апреля 2025 07:53

Иран объявил 28 апреля днём общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи