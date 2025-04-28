Жители одного из микрорайонов Гродно помогли ЖЭС в уборке придомовой территории

Уборка прошлогодних листьев и мусора во дворах объединила жителей одного из микрорайонов Гродно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они предложили свою помощь ЖЭСу и целыми семьями вышли поработать на свежем воздухе. В жилищно-эксплуатационной службе поддержали идею и выдали инициативным гражданам инвентарь для наведения порядка. Кроме этого, купили краску, чтобы жильцы обновили скамейки и элементы детских площадок.

Сергей Грасевич, житель Гродно:

Мы прибрали придомовую территорию, также произвели покраску элементов оборудования, покрасили лавочки, турники для детей, так как необходимо поддерживать порядок в любом случае, чтобы мои дети, малыши могли гулять на этих площадках в чистоте.

Работы по наведению порядка в областном центре будут продолжаться. Иначе никак, ведь нынешний год проходит под знаком благоустройства.