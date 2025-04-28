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Путин выразил благодарность армии КНДР за помощь в Курской области

28 апреля 2025 09:15
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Путин выразил благодарность армии КНДР за помощь в Курской области-0

Российский президент Владимир Путин выразил признательность спецназу Корейской народной армии за помощь в отражении украинского вторжения в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил героизм и высокую подготовку корейских бойцов, подчеркивая, что их подвиг никогда не будет забыт. Также Путин выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и народу республики за поддержку.

О завершении операции по освобождению региона сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, подчеркнув вклад КНДР. В Пхеньяне факт отправки войск подтвердили, отметив, что это шаг к укреплению дружбы и единства между странами.

Фото: pixabay

# Международная политика

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