Путин выразил благодарность армии КНДР за помощь в Курской области

Российский президент Владимир Путин выразил признательность спецназу Корейской народной армии за помощь в отражении украинского вторжения в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил героизм и высокую подготовку корейских бойцов, подчеркивая, что их подвиг никогда не будет забыт. Также Путин выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и народу республики за поддержку.

О завершении операции по освобождению региона сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, подчеркнув вклад КНДР. В Пхеньяне факт отправки войск подтвердили, отметив, что это шаг к укреплению дружбы и единства между странами.